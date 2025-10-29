Яu-aが、3ヶ月ぶりとなるニューシングル「EAT ME」をリリースした。激しいビートと幻想的なリリックが交錯する「EAT ME」は、夢の中に生きることを選んでしまうほどの切実さと現実からの逃避を、ハイパーポップなダンスミュージックに仕上げた作品だ。なお、10月29日（水）20時には、10月12日に自身初のフェス出演を果たした＜FM802 MINAMI WHEEL 2025＞にて初披露した同楽曲のライブパフォーマンスビデオがYouTubeにてプレミア公