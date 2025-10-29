川尻達也が語るUFCと五味隆典後編（前編："クラッシャー"川尻達也が語る20年前の五味隆典戦「アイツだけは特別。今でもぶっ飛ばしたい（笑）」＞＞）日本格闘技界の最前線を走り続け、35歳から世界最高峰の「UFC」に挑んだ川尻達也。最後の試合は６年前の「RIZIN.19」。現在は解説者、YouTube、ジム運営など多方面で活動する川尻氏に、UFCでの経験を通じて見えた日本のジム環境や、コーチング体制の課題について聞いた。現在は