川尻達也が語るUFCと五味隆典前編2000年にプロデビューした川尻達也。そこから「修斗」の王者に上り詰め、「PRIDE」「DREAM」「UFC」「RIZIN」と活躍の場を移しながら戦い続けてきた。五味隆典、青木真也、ヨアキム・ハンセン 、エディ・アルバレス、ギルバート・メレンデス、J.Z.カルバンなど、数々の名勝負を重ね、日本の格闘技が隆盛を極めた時代を走り抜けた。自らも経験したUFCのレベルの変化や、キャリアのなかでファ