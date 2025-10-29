パキスタン・イスラマバード、アフガニスタン・カブール【イスラマバード共同】パキスタンのタラル情報・放送相は29日、アフガニスタン国境地帯での武力衝突の停戦維持に向けイスラム主義組織タリバン暫定政権とトルコで開いていた協議が決裂したことを明らかにした。今月に入り激化した衝突はカタールとトルコの仲介で即時停戦に合意したが、維持されるのかどうか不透明だ。協議は停戦を確実にするため、25日からトルコで開か