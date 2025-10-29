米アップルの時価総額が４兆ドルに到達した/Annice Lyn/Getty Images（ＣＮＮ）米アップルの時価総額が２８日、４兆ドル（約６００兆円）に到達した。上場企業の４兆ドル到達は米エヌビディアと米マイクロソフトに続く３社目。アップル株は２８日の取引で０．１％上昇。これまで不振が続いた中国などでスマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ１７」の販売が好調に推移していることが好感された。アップル株は今年前半は下落傾向が続いていた