センチュリー、こんどはクーペ披露トヨタグループは2025年10月29日、ジャパンモビリティーショー（JMS）2025会場にて、「センチュリー」の新型クーペを披露するとともに、「センチュリー」をブランドとして独立させていくことを発表しました。 【超カッコいい…】これが「センチュリーのクーペ」です（写真）センチュリーは1967年に初代モデルが登場。当時から一貫してトヨタの最高級乗用車、いわゆる「ショーファー・ドリブン