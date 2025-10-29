高市早苗首相は２８日、６年ぶりの来日となったトランプ米大統領と米軍横須賀基地を訪れた。会談後に大統領専用ヘリ「マリーンワン」に同乗して移動したが、ガラリと変えたファッションにも注目が集まった。東京・元赤坂の迎賓館で行われた日米首脳会談では、ホワイト系のジャケットにスカート、大粒パールのネックレスをつけたドレッシーな装い。その後、基地への移動では紺のパンツスーツに衣装チェンジ。ネックレスも外し、