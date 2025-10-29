ワールドシリーズ第4戦米大リーグ・ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に臨んだ。大谷翔平投手が「1番・DH兼投手」で先発出場。延長18回の死闘を演じた前日から一夜明け、先発メンバーに並んだ1人の選手にネット上では労いの声が続出した。前日のWS・第3戦で6時間39分におよぶ死闘の末、フリーマンのサヨナラ本塁打で劇的サヨナラ勝ちを収めたドジャース。17時