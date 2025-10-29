タイで青白く光を放つ「光るすし」の写真がオンライン上で拡散し、論争を呼んでいる。専門家は「発光バクテリアに汚染されたすしの可能性が高い」と警告した。28日、香港サウスチャイナ・モーニング・ポストによると、タイ人Aさんは26日に「タイの有名すし店で購入した玉子すしが青く光っている」とし、その写真を消費者団体のSNSに投稿した。公開された写真を見ると、Aさんが購入したすし盛り合わせパックの中で、特に卵焼きが乗