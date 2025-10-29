女優イ・ミンジョンが息子ジュヌくんの顔を公開した。28日、イ・ミンジョンのYouTubeチャンネルに「コミュニケーションの神イ・ミンジョンの人生初Q＆A 何でも答えます」というタイトルの動画が掲載された。動画の中で、あるファンが「息子ジュヌの子どものころの映像を今後また公開する予定はあるか」と質問すると、イ・ミンジョンは「子どものころの動画を追加で公開する考えはある。とても面白いものが多いので、もしご希望があ