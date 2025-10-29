２９日午前７時５分頃、福島県金山町本名の本名発電所付近の町道で、散歩中の７０歳代男性がクマ（体長約１・５メートル）に襲われ、顔や手をひっかかれて負傷した。県警会津坂下署や地元消防によると、病院に搬送されたが命に別条はないとみられる。クマはその場からいなくなった。現場は山あいに流れる只見川の近く。同署はパトカーで周辺を巡回し、住民らに注意を呼びかけている。一方、山形県南陽市では同日午前５時１５