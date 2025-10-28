とちぎテレビ １０月は乳がんの早期発見・早期治療を啓発する、ピンクリボン運動の推進月間です。がんの患者もおしゃれをしてもらいたいと、宇都宮市の美容室経営者が支援の活動を続けています。 がんの放射線治療で毛が抜け落ち外見が変化した患者を、ボランティアで支援するのは、宇都宮市今泉町で美容室「アトラス」を２９年間営業している、代表の江連潤さん５８歳です。 支援を始めたのは、およそ１５年前にがんを発