とちぎテレビ 任期満了に伴い１１月４日に告示される市貝町の町長選挙まで２８日で１週間となりました。これまでに新人２人が立候補を表明していて一騎打ちの選挙戦となる見通しです。 市貝町の町長選挙に立候補を表明しているのは、いずれも新人で無所属の元町の職員の軽部修氏６１歳と元町議会議員の小塙斉氏６４歳の２人です。 軽部氏は、ことしの春に定年退職するまで３９年間、町の職員として働き企画財政課長などを