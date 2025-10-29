エア・セルビアは、エア・バルティックからエアバスA220-300型機をウェットリースする。契約期間は2年間で、冬スケジュールには2機、夏スケジュールには最大4機を運航する。エア・セルビアでは、今後の保有機材構成に関する決定で重要な参考になるとしている。両社は共同運航（コードシェア）で提携関係にある。協力関係の拡大により、機材の効率的な活用や信頼性の高い運航が促進できるとしている。