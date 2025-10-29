ワールドシリーズでは出番が訪れないキム・ヘソン(C)Getty Imagesドジャースは現地時間10月28日、本拠地ドジャースタジアムでブルージェイズとのワールドシリーズ第4戦に臨んだ。延長18回、6時間39分の激闘となった第3戦から、打順の入れ替えこそあったが、先発9人は同じメンバーとなった。【写真】白のSUV「サンタフェ」のボンネットに手をかけるキム・ヘソンを見るこれに怒りを露わにしたのが、韓国メディアだ。『OSEN』は「