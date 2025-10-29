物価高の影響で魚介類を食卓に出すコストは上昇している。元水産庁職員の上田勝彦さんは「独特の臭みがあったり調理が難しいといった魚は敬遠されるが、工夫次第でおいしく食べられるものも多い。人気魚種と比べると価格もお手ごろだ」という。ライターの大宮さんが取材した――。■年間100万トンの新鮮な魚介類が廃棄されている未利用魚、という言葉を聞いたことがある人は少なくないと思う。その魚を美味しく調理して食べている