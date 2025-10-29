ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 神奈川・相模原市の障害者施設で45人殺傷 死刑囚の再審請求、認めな… 時事ニュース 神奈川県 裁判 殺人事件 日テレNEWS NNN 神奈川・相模原市の障害者施設で45人殺傷 死刑囚の再審請求、認めない決定 2025年10月29日 10時24分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 神奈川県相模原市の障害者施設で45人を殺傷したとされる35歳死刑囚 最高裁は27日付で、死刑囚側の特別抗告を退ける決定をした これにより、今回の再審請求を認めない判断が確定した 記事を読む おすすめ記事 永作博美「めちゃくちゃ勉強してきたんだろうな」高市首相誕生への600字超ポストが「涙が出そう」SNSで大反響 2025年10月28日 19時10分 エヴァンゲリオン作曲家、印税が３カ月ごとに「８桁」でパリ、東京、ロンドンに合計９件の自宅所有 2025年10月28日 20時12分 『ワンピース』制作方針が変更へ！来年は総集編を放送せず 4月放送のエルバフ編は原作1話をアニメ1話で表現 2025年10月29日 6時35分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 『ネプリーグ』ベテラン俳優・正名僕蔵が“衝撃回答”「大丈夫かな…」 山田裕貴が必死でフォロー 2025年10月29日 7時10分