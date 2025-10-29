不二家は10月31日、プレミアムブランド「西洋菓子舗 不二家」の新店舗を「FOOD & TIME ISETAN OFUNA」にオープンする。出店先は、株式会社三越伊勢丹が運営する神奈川県横浜市の「FOOD & TIME ISETAN OFUNA」。2021年7月に開業した施設で、JR大船駅直結の商業施設「GRAND SHIP」内に位置する。「西洋菓子舗 不二家」は、不二家のプレミアムブランドとして2019年から展開し、2024年に設立5周年を迎えた。既存店舗は、銀座三