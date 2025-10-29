「ワールドシリーズ・第４戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は三回の第２打席で空振り三振に倒れ、ワールドシリーズ連続出塁記録は１１でストップした。直前にゲレーロＪｒ．に逆転２ランを被弾した大谷。浮いたスライダーを完璧に捉えられてしまった。三回先頭で再びビーバーとの対戦。初球の変化球を冷静に見極め、２球目の変化球をフルスイングするもファウルとなった。