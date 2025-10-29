29日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝151円台後半で取引された。午前10時現在は前日比52銭円高ドル安の1ドル＝151円63〜64銭。ユーロは62銭円高ユーロ安の1ユーロ＝176円69〜75銭。べセント米財務長官が交流サイト（SNS）に投稿した日本の金融政策に関する発信が、日銀の追加利上げを促したと受け止められ円高が進んだ。一方、日経平均株価が反発したことから比較的安全な資産とされる円を売る動きも出た。外為