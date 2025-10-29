１９４４年、溶接作業に取り組む女子挺身（ていしん）隊員たち。戦時下の少女らは学びの場を奪われた。秋の読書推進月間（２５日〜１１月２３日）に本との出会いをＮＨＫの連続テレビ小説「あんぱん」は女学生時代のヒロインを軍国少女として描いて話題になった。彼女は愛国の鑑（かがみ）と呼ばれるようになるが、そのきっかけは、級友たちに呼びかけ、慰問袋を作って戦地に送ったことだった。日用品や手紙などを入れて前線に