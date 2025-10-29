合コン出会いの場。その後につなげていくためには、連絡先の交換は必須です。といっても、女性から聞くのは恥ずかしいので、男性に聞いてほしいものです。しかし、男性にとって、連絡先を聞きづらいと感じさせるタイプの女性がいるようです。そこで、今回は『スゴレン』男性読者に、「合コンで連絡先を聞きづらい女性」について、聞いてみました。紹介していきましょう。【１】口数の少ない、おとなしい女性自分からは声をかけな