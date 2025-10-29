将棋の西山朋佳女流王将＝白玲＝に中七海女流三段が挑む第４７期女流王将戦三番勝負第３局が２９日、東京・渋谷区の将棋会館で始まった。１勝１敗で迎えた決着局は振り駒の結果、中の先手番となった。昨年１１月に棋士養成機関・奨励会を退会し、番勝負初挑戦となった中が、４日の第１局で激しい１分将棋対決を制した。現在の女流将棋界の”二強”から勝利。福間香奈女流六冠、西山との二強に割って入るかどうかに注目が集ま