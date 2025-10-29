タントとムーヴの間に位置するサイズダイハツ工業（以下、ダイハツ）は、ジャパンモビリティショー（以下、JMS）2025に、『わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。』を出展テーマに、さまざまな軽自動車のコンセプトカー（参考出品車）や市販予定車など、8台を出品する。ここでは『K-VISION』などを紹介する。【画像】次期タント？次期ムーヴ？軽自動車の新スタンダードを目指す『Kビジョン