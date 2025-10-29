TCK特別区競馬組合は29日、アメリカ西海岸のデルマー競馬場で行われるブリーダーズカップフィリー＆メアスプリント（G1、ダート1400メートル、現地時間11月1日12時発走、日本時間同2日4時発走）に出走を予定していたフェブランシェ（牝5＝大井・藤田輝、父リアルスティール）が出走取消となったと発表した。オーナーのキャロットファームによると、レントゲン検査の結果、右第三手根骨に硬化像が見られたが、主催者サイドの獣