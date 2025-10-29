【山田美保子のミホコは見ていた！】２７日（日本時間２８日）、ワールドシリーズ第３戦のドジャース−ブルージェイズ。大谷翔平選手は１番・指名打者で先発出場し、２発のソロ本塁打を含む４連続長打で１１９年ぶりとなるワールドシリーズ最多記録に並んだ。２本目のアーチで実況アナが叫んだのは「大谷はホームランもキレイだが指先もキレイ」。それは大谷が施しているスポーツネイルが関係しているのではないだろうか。