日に日に秋が深まる中、三重県東員町でコスモスが見頃を迎えました。東員町では毎年、休耕田にコスモスを植えていて、今年は中部公園の西側にある約2万平方メートルの田んぼに種をまきました。花は今月1日に咲き始め、赤・白・ピンクの3色のコスモスを楽しむことができます。28日は少し風が強くコスモスが揺れていましたが、訪れた人は揺れるコスモスを遠くから眺めたり、コスモスに手をそえて写真を撮ったりと美しい景色を思い思