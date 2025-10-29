28日夕方、秋田市の商店で、出入り口の戸のガラスをクマに割られる被害がありました。けがをした人はいませんでした。秋田東警察署の調べによりますと28日午後5時5分ごろ、秋田市河辺和田字宮崎の商店の店内にいた80代の男性が、出入り口の引き戸のガラスを割って入ってくるクマを目撃しました。クマは、その後すぐに引き返し、入ってきた場所から出て行ったということです。男性にけがはなく、店の中が荒らされるような被害はあり