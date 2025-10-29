私は50代のアスカ。息子のタイチは大学1年生で日々キャンパスライフを楽しんでいます。高校でテニス部だった息子は、大学でも好きなテニスを続けたくて学内のサークルに入りました。伝統あるサークルで実力者も多く、大会に出るなど熱心に活動しているそうです。息子とはあらかじめ話し合い、サークルにかかるお金はバイト代から出してもらうことになっています。そんなある日、息子がサークル仲間のユウジくんについて相談してき