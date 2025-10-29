気象庁の観測によると、29日午前8時現在、最低気温が熊本県小国町で0.2℃、大分県由布市で0.8℃まで下がるなど九州各地で今季一番の冷え込みとなった。大陸から寒気が流れ込んだ影響で、福岡県内でも朝倉市で4.3℃を記録するなど14観測地点中12地点で10℃を下回り今季最低となった。