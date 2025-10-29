第50回社会人野球日本選手権大会に2大会連続で出場するNTT西日本は、あす30日にFedExとの初戦（午後2時開始予定、京セラドーム大阪）を迎える。今季は4月のJABA京都大会を制すと、都市対抗野球でも2大会連続となる8強入り。悲願の初優勝へ投打とも戦力は充実している。水島滉陽主将は「地元の大阪の大会。応援してくださる社員、ファンのためにも絶対に日本一を獲りたい」と意気込んだ。