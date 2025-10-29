「被告の言葉で経緯を聞きたい」「第一声で何を語るのか」――。安倍晋三・元首相（当時６７歳）が２０２２年７月、奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の初公判が行われた２８日、同市の奈良公園春日野園地に設けられた抽選券交付会場には傍聴券を求め、７２７人が訪れた。山上被告の母親は、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に１９９１年に入信し、多額の献金を続けた。公判