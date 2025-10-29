北九州市の解体現場で28日午後に見つかったのは、旧日本軍の手りゅう弾と分かりました。通報からおよそ5時間後に陸上自衛隊が回収しました。爆発の恐れがあったということです。警察によりますと、28日午後2時半ごろ、北九州市八幡西区陣山で「解体工事中に手りゅう弾のようなものが出てきた」と、業者から110番通報がありました。現場では空き家の解体作業が行われていて、通報からおよそ5時間後に陸上自衛隊が回収しました。回収