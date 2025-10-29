豪CPIは予想を大きく上回る上昇、豪ドル買い＝東京為替 豪CPIは予想を大きく上回る上昇。月次CPIは3.5％まで伸びた。これを受けて豪利下げ期待が後退し、豪ドル高が進行。豪ドルドルは0.6580台から0.6600台に上昇。豪ドル円は100円10銭台からベッセント財務長官発言に99円70銭台を付ける場面も、このCPIを受けて反発し、100円30銭台を付けた。 AUDJPY100.22