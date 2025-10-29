巨人の秋季キャンプが２９日、ジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内でスタートした。練習前はＧタウンで１軍から３軍まで全軍集合。グラウンドでの円陣で阿部監督が以下の通り訓示した。「プロ野球だともう２０２６年度が始まるのだけれど、まだ日本シリーズもやっている。来年はこんな時に集合している場合じゃないと思う。日本シリーズに出て秋の練習はしない、そういう方向でみんなスタート切ってほしいな