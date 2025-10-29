豪CPIが目標範囲上限突破で11月利下げ期待が消滅、豪州株は急落 きょう発表された豪州第3四半期の消費者物価指数は前期比、前年比、刈込平均すべてが前回から伸びが加速、市場予想も上回った。 前年比+3.2%と前回の+2.1%から伸びが加速し豪中銀目標範囲1-3%の上限を突破、2024年第2四半期以来の高水準となった。刈込平均も前年比+3.0%と目標範囲上限に達した。月次ベースでは9月に+3.5%と昨年7月以来の大幅な伸びを