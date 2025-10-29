◆全日本プロレス「北海道ダイナマイトシリーズ２０２５」（２８日、北海道帯広・よつ葉アリーナ十勝メインアリーナ）観衆５７８人全日本プロレスは２８日、北海道帯広のよつ葉アリーナ十勝メインアリーナで「北海道ダイナマイトシリーズ２０２５」を開催した。ＧＡＯＲＡＴＶチャンピオンシップは挑戦者で「ＨＡＶＯＣ」芦野祥太郎が１３分１９秒、アンクルロックで王者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパンを破り新王者となった。