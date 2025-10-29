巨人の秋季キャンプが２９日、ジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内でスタートした。この日は新コーチングスタッフも発表され、新任コーチはジャイアンツタウンスタジアムで練習前にあいさつを行った。２軍打撃コーチに就任した大田泰示氏はあいさつ後にジャイアンツ球場へと移動し、指導をスタートさせた。東海大相模から巨人にドラフト１位で入団し、日本ハム、ＤｅＮＡで通算８４本塁打。昨年現役引退し、