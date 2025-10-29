◆米大リーグワールドシリーズ第４戦ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、２勝１敗でリードしたワールドシリーズ第４戦の本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、１点を追う３回先頭の２打席目は、空振り三振に倒れて連続打席四球が「６」、連続打席出塁が「１１」で止まった。１