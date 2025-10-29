◆国際親善試合ノルウェー２―０日本（２８日、スペイン・ラリネア）ＦＩＦＡランク８位のサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は同１３位のノルウェー女子代表に０―２で敗れた。ノルウェーには１３年３月６日（０●２）以来の敗北。イタリア戦（２△２）に続き、１０月の欧州遠征は勝利なしで終わった。出だしは悪くなかった。ボールを保持し、守備でもハイプレスで迫り、相手陣地でプレーする時間が多かった。前半２