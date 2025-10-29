◇ワールドシリーズ第4戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月28日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。3回の第2打席は空振り三振に倒れ、連続出塁は11打席でストップした。初回の第1打席は相手先発・ビーバーの球を冷静に見極めフルカウントから四球を選んで出塁。WS第2戦の第4打席から11打