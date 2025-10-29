選挙演説中に元首相が銃撃され、社会に衝撃を与えた事件の裁判員裁判が２８日、奈良地裁で始まった。殺人罪などに問われた山上徹也被告（４５）は「私がしたことに間違いありません」と起訴事実を認めた。被告の生い立ちが詳述され、焦点となる世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が事件に与えた影響の評価を巡り、検察側と弁護側で主張が対立した。◇初公判の法廷に、安倍氏の妻、昭恵さん（６３）の姿はなかった。昭恵さんは