この先の天気です。きょうは日本海側の雨や雪も次第に止み、全国的に日差しが届くでしょう。ただ、関東は南部を中心に雲が多い時間があり、昼間も空気がヒンヤリと感じられそうです。青空が広がる西日本は気温が20℃を超える所が多く、過ごしやすいでしょう。週間予報です。あすも全国的に晴れる見込みです。あさっては西日本で本降りの雨になり、関東など東日本も午後は雨の範囲が広がり、雨脚の強まる所があるでしょう。土曜日は