28日夜、秋田市の日本海沿岸東北自動車道で車とクマがぶつかる事故が立て続けに発生しました。けがをした人はいませんでした。高速道路交通警察隊の調べによりますと28日午後6時45分ごろ、秋田市下浜名ケ沢字タツラ沢の日本海沿岸東北自動車道上り線を、秋田空港IC方向から岩城IC方向に走っていた普通乗用車が、車線上にいた体長約1メートルのクマ1頭と衝突しました。そして、その後ろを走っていた普通乗用車が、道路を右か