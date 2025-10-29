午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３２６、値下がり銘柄数は１２４７、変わらずは３９銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気機器、建設、ガラス・土石。値下がりで目立つのは医薬品、パルプ・紙、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS