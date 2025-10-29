29日の朝、山形県南陽市の赤湯小学校の入り口窓ガラスが破られているのが見つかり、防犯カメラの映像を市などが確認したところ、クマが体当たりしていたことがわかった。 【写真を見る】南陽市赤湯小学校のクマ入口に体当たりしガラス割る様子が防犯カメラに校舎内にはいないとみて捜索続ける（山形） 市などが学校に設置された防犯カメラの映像を確認したところ、クマが窓に激突し、ガラスが割れる様子が映っていたという。