29日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝151円63銭前後と、前日午後5時時点に比べ52銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝176円72銭前後と59銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース