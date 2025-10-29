Image: ELECOM 回転するのが地味に便利。ミニマルさを追求し、USB-Cポートが足りずユーザーを泣かせるMacBook。自ずとポートを増やすハブを買うことになりますよね。給電も必要なのでUSB-Cポートを増やしたいところですが…まだまだUSB-Aで挿すメモリーやカードリーダーも出番がたくさんあるので、Aが挿せるハブを探すことになります。エレコムの「U3HC-R030BK」はUSB-Aポートが3つあるハブ