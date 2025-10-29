米国のトランプ大統領は２９日午前、日本での３日間の日程を終え、次の訪問国である韓国に向けて大統領専用機で羽田空港を出発した。トランプ氏は３０日に中国の習近平（シージンピン）国家主席と、第２次政権発足後初めて対面会談する。トランプ氏の訪韓は２０１９年以来で、２９日には韓国の李（イ）在（ジェ）明（ミョン）大統領と会談する。アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）参加国・地域の財界代表らが集まる最高経営