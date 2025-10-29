ブラジル・リオデジャネイロ市北部のファベーラ（貧民街）で２８日、地元警察が麻薬密売組織の掃討作戦を行い、警官４人を含む６４人が死亡した。地元紙「グロボ」によると、掃討作戦の犠牲者としては、リオデジャネイロで史上最多となった。作戦には、警官２５００人が投入され、激しい銃撃戦に発展した。組織側はドローンで爆弾を落とし、車両に火を放って反撃した。リオ州によると、麻薬組織の幹部ら８１人が逮捕され、ライ